私（マホ、30代）は第2子を妊娠中です。祖母（カツエ、87歳）が倒れて入院したため、私の両親は祖母のお見舞いや祖父（ショウゾウ、86歳）の世話をするようになりました。一方、叔父（エイジ、57歳）夫婦はお金の援助も介護サポートもしません。むしろあれだけ祖母に可愛がられてきたのに、入院と要介護状態を知ってから、祖父母に連絡しなくなったそうです。私は長年嫁いびりをしてきた祖母に嫌悪感がありますが、大好きな祖父や