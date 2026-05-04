メーガン妃が、大学時代の親友の子供の特別な出来事を祝うため、めずらしく単独でシカゴまで旅行に出かけた。米誌ピープルが３日、報じた。同誌は２日にシカゴのホーリーネーム大聖堂で行われた初聖体拝領式に出席したメーガン妃の写真をＳＮＳに投稿した。写真には、上品なベージュのタートルネックを着たメーガン妃が、子供たちが通路を進む様子を見ながら微笑んでいる姿が写っている。これはメーガン妃が週末にシカゴを訪