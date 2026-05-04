瀬戸大橋4日午後0時40分ごろ JR四国は、海上での強風の影響で、4日午前8時半ごろから運転を見合わせていた瀬戸大橋線(児島駅～宇多津駅間)の運転を上下線とも午後1時20分ごろに再開したと発表しました。最新の運行情報はJR四国ホームページの「列車運行情報」から確認するよう呼び掛けています。 4日午後に運休した、運休が決まっている列車は下記の通りです。（4日午後1時20分現在） 【快速マリンラ