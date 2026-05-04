長野市では「よさこい踊り」のイベントが開かれ、会場は迫力ある演舞で熱気に包まれています。4日、長野市街地を会場に行われている「NAGANO善光寺よさこい」。2015年の善光寺御開帳に合わせて始まったイベントで12回目となる今回は全国から過去最多の34チームが参加しています。JR長野駅前ではインパクトや踊りの一体感を競うコンテストが開かれ、迫力ある「よさこい踊り」が披露されています。参加者「たくさんの人が見て