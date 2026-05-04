3日、松本市の国宝松本城の本丸庭園のケヤキの枝が折れ休憩スペースのテントに落下しました。けが人など人的な被害はありませんでした。3日午後2時半ごろ、国宝松本城本丸庭園南側、休憩スペース横のケヤキの長さ4メートルの枝が折れ、近くにあった休憩用のテントに落下しました。長野地方気象台によると3日は朝から松本地域に強風注意報がでており、午後2時26分には最大瞬間風速21.1メートルを観測してい