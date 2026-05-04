日本女子プロゴルフ協会（ＪＬＰＧＡ）は４日、公式アプリ「ＪＬＰＧＡＣｏｎｎｅｃｔ」の提供を開始した。応援している選手を「お気に入り選手」として登録することで、その選手の最新写真やスコアなどの情報を優先的に受け取ることができるほか、出場予定やプレーの状況が通知される。リーダーボードやトーナメントスケジュール、ランキング、各種記録もチェックできる。７日に開幕する今季国内メジャー初戦、ワールドレ