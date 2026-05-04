主に東海地方でお天気キャスターとして活躍した吉田ジョージさんが亡くなったことが、所属事務所の公式Xで発表されました。56歳でした。事務所の公式プロフィルによると、気象予報士の資格を持つ吉田さんはお天気キャスターとして活動。情報番組『スイッチ！』に出演中で、東海地方を中心に活躍していました。また、お天気漫談にも取り組み、『R-1ぐらんぷり』にも出場していました。■所属事務所の発表文（公式Xより）弊社所属タ