MLB・エンゼルスは菊池雄星投手が負傷者リスト入りになったことを明らかにしました。日本時間4日に球団から発表された情報では、左肩の炎症で故障。現在MRI検査を受け、医師らが結果を分析中だといいます。同5月1日に遡って15日間の負傷者リスト入りとなりました。菊池投手は同4月30日のホワイトソックス戦で3回の開始前に緊急降板していました。ここまで、7試合に先発し、0勝3敗、防御率は5.81となっています。復帰の見込みはまだ