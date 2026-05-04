【第92話】 5月2日公開 第92話を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月2日、閃凡人氏によるマンガ「聖なる乙女と秘めごとを」第92話「その胸に秘めるもの」を公開した。 第92話では、事件が解決して全員で温泉を楽しむシスターたち。そのバイトサイズは十人十色。会話は自然とバスト談義になり……。 「聖なる乙女と秘めごとを」のページ