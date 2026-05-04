5月4日（現地時間3日、日付は以下同）。ミネソタ・ティンバーウルブズは、翌5日に敵地フロストバンク・センターで幕を開ける「NBAプレーオフ2026」カンファレンス・セミファイナル初戦に向けたインジュアリー・リポートで、アンソニー・エドワーズをクエスチョナブル（Questionable＝不確か）とした。 ウルブズのトップスコアラーは、4月26日に臨んだデンバー・ナ