神経伝導検査の基準値とは？メディカルドック監修医が、神経伝導検査でわかることや、運動神経・感覚神経の伝導速度、異常から疑われる糖尿病などの病気について分かりやすく解説します。 監修医師：木村 香菜（医師） 名古屋大学医学部卒業。初期臨床研修修了後、大学病院や、がんセンターなどで放射線科一般・治療分野で勤務。その後、行政機関で、感染症対策等主査としても勤務。その際には、新型コロナウイルス感染