スパルタ・ロッテルダムに所属するFW三戸舜介が、今シーズンの公式戦9得点目を記録した。エールディヴィジ第32節が3日に行われ、スパルタ・ロッテルダムはホームでゴー・アヘッド・イーグルスと対戦。フル出場した三戸は前半アディショナルタイム2分、ペナルティエリアの手前でパスを受けると、左足でゴール右下へとコントロールショットを流し込み、チームに先制点をもたらした。51分に追いつかれたスパルタ・ロッテルダム