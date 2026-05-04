ヘルシーだからたっぷり食べられる！ キャベツ＆とり肉のおいしいおかず【写真を見る】バリエいろいろ！ 旬のキャベツをたっぷり楽しむ絶品おかずやわらかくて甘みのある葉が特徴の春キャベツ。比較的安価でさまざまな調理法で楽しめるから、スーパーに並んでいるとつい手に取ってしまいます。おいしくいただくためのレシピバリエは、多いに越したことはありません！今回は、同じくコスパ食材のとり肉と合わせてみました。おいしい