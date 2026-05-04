1986年から2013年までマンチェスター・ユナイテッドの指揮を執り、クラブに数々のタイトルをもたらした名将サー・アレックス・ファーガソン氏の体調に異変が起こったようだ。現地５月３日、英公共放送『BBC』や英衛星放送『Sky Sports』が報じている。３日に開催されたプレミアリーグ第35節で、マンチェスター・ユナイテッドがリバプールと本拠地オールド・トラフォードで対戦。３−２で勝利を収めた。この試合の開始直前に