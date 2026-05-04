ブンデスリーガ2部第32節が行われた。首位シャルケは、MF田中聡が欠場したデュッセルドルフに勝利し、3シーズンぶりのブンデスリーガ復帰が決定。さらにパーダーボルンの敗戦を受けて、2部優勝も決まった。パーダーボルンを5−1で粉砕したエルフェアスベルクが2位に浮上。MF松田隼風とMF横田大祐が所属する3位ハノーファーは、山田新がゴールを挙げた最下位プロイセン・ミュンスターと3−3のドローに終わり、自動昇格圏浮上