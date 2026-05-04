【その他の画像・動画等を元記事で観る】 稲垣吾郎、草なぎ剛（※「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）、香取慎吾による番組『ななにー 地下ABEMA』の#116が、5月3日20時よりABEMAにて放送された。 ■次々飛び出す激変エピソードに、ななにーメンバーも大盛り上がり！ #116は、人気企画「私アレで激変しました！衝撃ビフォーアフター大公開SP第4弾」と題し、ダイエット・整形・メイ