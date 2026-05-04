2026年の外国為替市場は、2月28日に始まった米軍の対イラン軍事作戦「オペレーション・エピック・ヒューリー（壮絶な怒り作戦）」により流れが一変し、先行きの不透明感が強まる展開となった。事態の収束に向けた道筋が依然として見えぬ中、2026年これからの相場を左右する3つの大きなポイントがある。 ■注視すべき3つのポイント 1) 中東情勢の行方 米国とイランとの関係が落ち着き、ホルムズ海峡が