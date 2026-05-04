NPB(日本野球機構)は4日の公示を発表。阪神の門別啓人投手を1軍登録、津田淳哉投手の登録を抹消しました。門別投手は今季初昇格。昨季は8先発含む12試合に出場し2勝3敗、防御率4.43を記録。今季はファームで4先発含む6試合に登板、2度のQSをマークし4勝1敗、防御率1.24を記録しています。この日の中日戦で先発マウンドに上がる予定です。津田投手は1日の巨人戦で2点ビハインドの9回に登板。先頭に四球を与えるも、ビッチャーゴロ、