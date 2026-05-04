【オマハ（米ネブラスカ州）＝木瀬武】米投資会社バークシャー・ハザウェイは２日、「投資の神様」と呼ばれるウォーレン・バフェット氏が昨年末にトップを退いてから初の株主総会を米中西部ネブラスカ州オマハで開いた。グレッグ・アベル最高経営責任者（ＣＥＯ）は、投資先の日本企業との関係を強化する考えを示した。バフェット氏は観客席から株主総会に参加当地のアリーナ施設で開催するバークシャーの株主総会は毎年、大勢