女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が5日、第27話が放送される。髪型を洋髪に変えさせられた生徒たちはエプロンを作るように言われる。多江（生田絵梨花）がバーンズ（エマ・ハワード）に不満をぶつけるが、バーンズは動じない。訪れた休日にりん（見上）は直美（上坂）、トメ（原嶋凛）を誘って町に出かけると不思議な音が聞こえて