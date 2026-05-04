●リーガルでもクリエイティブでも先陣を 注目を集めるテレビ番組のディレクター、プロデューサー、放送作家、脚本家たちを、プロフェッショナルとしての尊敬の念を込めて“テレビ屋”と呼び、作り手の素顔を通して、番組の面白さを探っていく連載インタビュー「テレビ屋の声」。今回の“テレビ屋”は、最先端のAI生成技術を駆使したクリエイターとして先頭を走る、AI映像クリエイターの宮城明弘氏だ。昨年9月から放送された、全て