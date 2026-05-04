日本野球機構は4日、小池正晃打撃コーチが打撃コーチ兼マネジャー兼スコアラーに異動することを発表した。小池コーチは14年ぶりに中日に復帰した25年は二軍統括打撃コーチを務め、今季は一軍の打撃コーチを務めていた。なお、中日は4月13日にも落合英二投手コーディネーターが投手コーディネーター兼マネジャー兼スコアラーに異動している。