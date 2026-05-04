TBS系ドキュメンタリー番組『世界遺産』(毎週日曜18:00〜)では、「北斎・広重 芸術家を魅了した富士山」を3日に放送。SNSでは、「美しい自然風景としてだけでなく、文化と根付いているのが素晴らしい」「日本一の山は高さだけじゃない」といった声が上がった。三保松原から望む富士山信仰の対象、そして芸術の源泉として世界遺産に登録された富士山。番組では芸術の源泉としての側面をクローズアップしつつ、富士山の絶景が紹介さ