敵地カージナルス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地カージナルス戦に「1番・DH」で先発出場。3打数0安打だった。7回には背中に死球を受けて悲鳴を上げる場面も。地元放送席が「大袈裟でしたね」と指摘する一方で、現地のファンからは様々な反応があがっていた。思わず声をあげた。大谷は、3点リードの7回1死一塁の場面で第4打席を迎えた。相手左腕ブルールの初球のスイーパーは、すっぽ抜けて