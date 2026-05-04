世界選手権団体戦英国・ロンドンで行われている卓球の世界選手権団体戦で、中国男子がまさかの事態に陥っている。決勝トーナメントのシードを決めるリーグ戦で韓国、スウェーデンと格下に連敗。中国メディアも危機感を募らせている。男子で12連覇を目指す最強・中国は現地2日の韓国戦で1-3、続くスウェーデン戦も2-3で連敗を喫した。韓国戦は世界1位の王楚欽を温存して世界選手権26年ぶりの黒星。スウェーデン戦は王楚欽が2