筆者の友人・K美には4歳年上の姉・M美がいます。M美は小さい頃からマイペースで周囲のことを気にせずに動くことが多いタイプですが、K美は慎重派。タイプの異なる姉妹のエピソードをご紹介します。 奔放な姉 私と姉は、まったくタイプが異なる姉妹でした。姉は高校生くらいになると、親の言うことを聞かなくなり、自分で思ったように行動してばかり。心配する両親を見ていた私は、自分が両親をフォローし