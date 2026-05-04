ブラックバーン森下龍矢、レスターとの最終戦後にトロフィーが授与されたイングランド2部ブラックバーン・ローヴァーズに所属するMF森下龍矢が、2025-26シーズンのチーム年間最優秀選手賞（プレーヤー・オブ・ザ・イヤー）に選出された。現地時間5月3日に行われたリーグ最終節レスター・シティ戦の終了後、マイケル・オニール監督から記念のトロフィーが授与されている。今回の選出にあたって実施されたサポーターによる投票で