下伊那郡・阿智村にある満蒙開拓平和記念館では水ギョーザを通じ満蒙開拓の歴史を学んでほしいと「水餃子づくり」が行われています。参加者たちが熱心にこねているのはギョーザの皮。下伊那郡・阿智村にある満蒙開拓平和記念館で行われた本格的な「水餃子づくり」体験です。作り方を教えるのは旧満州から帰国した人やその家族たち。旧満州の中国東北部でよく食べられるという水ギョーザを通じ満蒙開拓の歴史や学