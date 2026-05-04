JR四国によりますと、強風の影響で5月4日朝から瀬戸大橋線の一部区間で運転を見合わせていて高知と岡山を結ぶ特急列車にも影響が出ています。5月4日午後1時時点の特急南風の運休・部分運休【下り】南風３号岡山駅～多度津駅間部分運休南風５号岡山駅～多度津駅間部分運休（追加で以下の列車が運休となります）南風９号岡山駅～多度津駅間部分運休南風１１号岡山駅～多度津駅間部分