気象予報士でタレントの吉田ジョージさんが、３日に死去した。５６歳だった。所属事務所オフィスキイワードの公式Ｘ（旧ツイッター）で発表された。「【訃報のお知らせ】」と題し、「弊社所属タレントの吉田ジョージが令和８年５月３日に逝去いたしました享年５６歳でした」と報告。「４月１７日東海テレビの番組出演後に倒れ意識不明のまま帰らぬ人となりました事をご報告いたします」と明かし、「あまりに突然の訃報