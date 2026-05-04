元ＡＫＢ４８でタレントの高橋みなみが結婚記念日を報告し、ファンから祝福の声が集まった。４日にインスタグラムで「５月１日は７回目の結婚記念日でした」と報告。「大好きなお肉を沢山食べれて大満足！これからも楽しく穏やかに日々を積み重ねていきたいなー」とつづると、１５歳年上の夫との夫婦ショットなどをアップした。２人で「ＨａｐｐｙＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」と書かれたプレートを持った写真になっている。こ