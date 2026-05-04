2日にブンデスリーガ2部第32節でデュッセルドルフを撃破したシャルケが3年ぶりにブンデスリーガ昇格を決めた。この昇格に欠かせない存在だったのが、シーズン途中に加わったボスニア・ヘルツェゴビナ代表のベテランFWエディン・ジェコだ。今年3月には40歳を迎えたが、その得点力は衰えていない。シーズン途中の合流ながら、ジェコはブンデスリーガ2部で9戦6ゴールと活躍。直近5試合は怪我もあって欠場していたが、ジェコの奮闘も昇