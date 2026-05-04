1日にポーランドの国内カップであるポーランド・カップの決勝が行われ、グールニク・サブジェがラクフ・チェンストホヴァを2-0で撃破し、トロフィーを掲げた。クラブがこのタイトルを手にするのは54年ぶりとなるが、この瞬間を待ち望んでいた選手の1人が40歳のFWルーカス・ポドルスキだ。ポドルスキはポーランドのグリヴィツェ出身のポーランド系ドイツ人であり、バイエルンやアーセナル、ヴィッセル神戸などでのプレイを経て2021