先日のブンデスリーガ2部第32節でデュッセルドルフを撃破し、1部昇格を決めたシャルケ。これに注目しているのは、オーストラリアだ。現在のシャルケでは、2人の若きオーストラリア国籍の選手が奮闘しているのだ。まず1人は、昨年にウェスタン・ユナイテッドからシャルケへ渡り、今季2部リーグでもデビューを果たした18歳のDFディラン・レナードだ。U-19オーストラリア代表でもプレイするレナードはセンターバックの選手で、来季ブ