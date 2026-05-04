2026W杯が近づいてきたが、大会を前に米『Sports Illustrated』が各グループを展望。その中で最も激しいグループになると予想したのが日本代表の入っているグループFだ。日本は初戦でオランダ代表、そこからチュニジア代表、スウェーデン代表と戦う。2026W杯欧州予選では散々な出来だったが、プレイオフを勝ち上がってきたスウェーデンが厄介だ。スウェーデンの参戦で一気にグループFは読めなくなったと言える。同メディアはオラン