プレミアリーグ第35節、アストン・ヴィラとトッテナムの試合が行われた。CL出場権を目指すヴィラと、降格圏から脱出しなければならないトッテナムのゲームは、ホームということもあり試合前はヴィラ優勢と考えられた。しかし、先手をとったのはトッテナムの方。12分にコナー・ギャラガーが先制点を挙げると、25分にはリシャルリソンが追撃の2点目を奪取。ヴィラはようやくエミリアーノ・ブエンディアが後半アディショナルタイムに1