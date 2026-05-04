四国電力送配電によりますと、きょう（4日）午前11時すぎ香川県まんのう町で停電が発生し、炭所西、 炭所東、 造田の約500戸に影響が発生したということです。 午後0時40分現在、約300戸に影響が出ているということで、四国電力送配電では停電地域での故障箇所と原因について調査中としています。