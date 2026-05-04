フリーアナウンサーの高橋真麻が3日に自身のアメブロを更新。声帯の手術を終え、退院したことを報告した。この日、高橋は「実は3月末から原因不明の声帯麻痺になり」と明かし「声が出づらく、息苦しい。声が割れる、大きな声が出せない、歌えない。という日々を送ってきた」と告白。「この度、声帯の手術を終え退院致しました」と報告した。続けて、今後について「5月6日のゴゴスマの生放送が術後初めてのテレビ出演になります」と