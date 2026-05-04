大谷が死球を受けて絶叫した(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間5月3日、敵地でのカージナルス戦に「1番・DH」で先発出場し、3打数無安打に終わった。チームは4−1で勝利し、連敗を4で止めている。【動画】大谷翔平が演技！？死球を受けてニヤニヤのシーンをチェック大谷は7回、一死一塁から左腕のジャスティン・ブルールに死球を受けた。初球の緩い121キロのスイーパーが抜けて腰の辺りを直撃すると、絶叫。大げさ