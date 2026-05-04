元ＡＫＢ４８でタレントの柏木由紀がドレスアップ姿を披露した。柏木は３日に自身のＳＮＳを更新し、インスタグラムに「５／１３にフルオーケストラコンサートを開催します池袋芸術劇場大ホールにてＡＫＢの楽曲やソロの楽曲を素敵な演奏とともにお届けします」と報告。髪を後ろでまとめ、肩の部分が大きく開いた白のワンショルダードレスを着た姿を披露した。この投稿にファンからは「究極の美！」「 純白のウェディン