奈良公園で今年はじめてのシカの赤ちゃんが生まれました。 母ジカに毛づくろいされてうとうとと眠そうなシカの赤ちゃん。5月3日奈良公園で確認された今年はじめての赤ちゃんです。性別はまだわかりませんが、体重は3kgほどだということです。 奈良公園ではこれまで、妊娠したシカは観光客とのトラブルを避けるため一時保護施設に入れていましたが、看板で注意を呼びかけるなどしてトラブルが減ってきたため、今年からは公