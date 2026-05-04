◆米女子ゴルフツアーリビエラマヤ・オープン最終日（３日、メキシコ・エルカマレオンＧＣ＝６５８３ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、４３位から出た渋野日向子（サントリー）は２バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの７４とスコアを落とし、通算４オーバーで５９位だった。日米通じて５試合ぶりに予選を突破した今大会。浮上を目指し迎えた最終日だったが、前半１６番でティーショットを池に入れダブルボギー。