NPB(日本野球機構)は4日の公示を発表。中日は中西聖輝投手と福敬登投手を一軍登録し、根尾昂投手とマラー投手を登録抹消しました。中西投手は前回4月8日のDeNA戦で先発を務め、5回被安打5、7奪三振、2失点の成績、この日の阪神戦で今季3度目のマウンドに立ちます。福投手は今季初昇格。ファームで10試合に登板し、4セーブ、奪三振率は10.61を誇り、いまだ失点がありません。登録抹消された根尾投手はここまで9登板で1勝1敗、直近出