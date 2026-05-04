お笑いコンビ「カベポスター」の浜田順平（３９）が４日、ＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」に出演。お笑いライブで結婚発表したときのエピソードを明かした。浜田は１日に神奈川・鎌倉で開催されたお笑いライブで結婚を発表。Ｘ（旧ツイッター）でも「いつも大変お世話になってるフォロワーの皆さまへ。先ほど、よしもとお笑いライブｉｎ鎌倉にてご報告させていただきましたとおり、結婚しました！なおお相手はオダウ