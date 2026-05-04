【モデルプレス＝2026/05/04】強風による影響で各地のフェスが当日に中止を発表している。【写真】M!LK佐野「規格外」と話題の自宅の豪華設備◆ゴールデンウィークフェスが相次ぐ中止2日から5日にかけて千葉・千葉市蘇我スポーツ公園にて開催されている「JAPAN JAM 2026」は3日に強風対策を発表。しかし4日、安全確保が困難であり、交通機関のダイヤにも大幅な乱れが生じているとし、当日の公演中止の判断を下した。同日の公演には