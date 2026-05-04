3万3991人が詰めかけた5月2日の味の素スタジアム。伝統の「多摩川クラシコ」はFC東京が川崎フロンターレを2―0で下した。この日の勝利で100年構想リーグでグループA首位の鹿島に迫ったFC東京。そのゴールを守るキム・スンギュは「今日の試合をクリーンシートで終えられた価値は計り知れない 。無失点で終えられたのは、守備陣全員で戦った結果だ」と静かな口調で満足そうに語った。【写真】父が原因で破局!? ソン・フンミンと美女