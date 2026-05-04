◇出場選手登録【阪神】門別啓人投手【DeNA】竹田祐投手、吉野光樹投手【中日】中西聖輝投手、福敬登投手【広島】大瀬良大地投手、辻大雅投手◇同抹消【阪神】津田淳哉投手【DeNA】伊勢大夢投手【中日】根尾昂投手、マラー投手【広島】斉藤汰直投手