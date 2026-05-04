◇米男子ゴルフツアーキャデラック選手権最終日（2026年5月3日フロリダ州トランプ・ナショナル・ドラル＝7739ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、37位で出た松山英樹（34＝LEXUS）は4バーディー、3ボギーの71で回り、通算2アンダーで53位だった。57位から出た久常涼（23＝SBSホールディングス）は4バーディー、2ボギー、1ダブルボギーの72で回り、2オーバーで65位だった。首位で出たキャメロン・ヤング（27＝米