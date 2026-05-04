ゴールデンウイークも多くの外国人旅行者でにぎわっています。災害時にどのような対策が求められるのか、東京都内の人気観光地の取り組みを取材しました。外国からの観光客も多い東京・台東区の浅草で力を入れているのが災害ガイドラインです。上野駅や役所に設置され、4つの言語に対応しています。ガイドラインには、帰宅困難者になった場合の対応が載っています。外国人観光客は「良い備えですね」「良いアイデアですね、私たち