女優瀬戸朝香（49）が4日、日本テレビ系「ZIP！」（月〜金曜午前5時50分）に月曜パーソナリティーとして生出演。番組オープニングで日付を1カ月間違えて、慌てる様子を見せた。総合司会の日本テレビ水卜麻美アナウンサーと瀬戸が大きな傘をさして登場し「おはようございます」と声をそろえた。直後、瀬戸が「4月4日月曜日、みどりの日の『ZIP！』です」と話すと、すかさず水卜アナが「5月4日ですね」と訂正した。日付を1カ月間違え